En Salina Cruz siguen los operativos en las playas

Piden a la población mantenerse en sus domicilios y no acudir a espacios públicos, para evitar contagios.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de Salina Cruz las autoridades municipales continúan con los operativos en espacios públicos, como las playas, mismas que fueron cerradas desde el pasado 03 de abril, cuando se emitió el decreto por parte de las autoridades federales y que fue respaldada por el gobierno del estado.



Por esta razón el gobierno que preside Juan Carlos Atecas, por medio de la dirección de la zona federal marítima terrestre, trabajó de manera coordinada con las fuerzas federales y estatales, para continuar implementando las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.



Las autoridades invitaron una vez más a la población para que permanezca en sus casas y que no visite las playas y ningún otro espacio público, pues el objetivo es evitar la propagación del coronavirus, que en el reporte de este lunes, los servicios de salud reportaron una defunción en la región del istmo.

