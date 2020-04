Mixtepec declara toque de queda ante casos positivos de covid-19

Redacción

Ante la confirmación de dos casos positivos, el ayuntamiento constitucional de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, emitió un comunicado el pasado lunes 20 de abril, donde dieron a conocer las nuevas medidas ante el covid-19.



Las medidas que se implementaron serán el uso de cubrebocas de forma obligatoria para toda persona que transite en este municipio, sea o no del mismo. Así como también se determino la “restricción ambulatoria”, esto a partir de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m., hasta nuevo aviso.

Asimismo siguen en marcha las medidas que ya se habían dado a conocer desde el pasado 03 de abril del presente año.

Estas medidas se llevan a cabo con el fin de evitar la propagación de covid-19 en el municipio, y se exhorta a la ciudadanía para que cumpla con las mismas.

