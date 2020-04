En Huajuapan de León la iniciativa privada se suma a acciones preventivas contra Covid-19

Se fumigaron espacios públicos como el hospital general, el ISSSTE y el IMSS, además de la estación de bomberos.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El sector empresarial y la sociedad civil organizada, se han sumado a las acciones que ha emprendido el gobierno municipal de Huajuapan de León, para evitar la propagación del Covid-19, luego de que ya se han confirmado casos en este municipio de la región Mixteca.



Una de las empresas que dio su respaldo en esta contingencia, es una que se dedica a labores de desinfección, apoyó en la sanitización y fumigación de espacios públicos como el hospital general, el ISSSTE y el IMSS, además de la estación de bomberos.



La iniciativa privada dijo que trabajando gobierno y la población de manera coordinada, se reforzarán las acciones que se están realizando en beneficio de la población, por ello es que decidieron apoyar al ayuntamiento de Huajuapan de León.

