Confirman autoridades primera defunción por #Covid19 en #Tuxtepec

-Existe alto riesgo de contagio del virus, advierten las autoridades

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jurisdicción Sanitaria numero 3 por medio de su titular Moises Montalvo Aspron, confirmó el primer deceso en el municipio por Covid-19, se trata de un hombre de 70 años de edad que vivía en la colonia María Luisa y que fue confirmado apenas este lunes por la noche.

El jefe jurisdiccional comentó que el municipio y la región presentan un alto riesgo de contagio, por ello pidió a la población que acaten las disposiciones sanitarias, porque afirmó que el virus podría estar en cualquier superficie, pues los casos confirmados han sido contagiados en Tuxtepec.

En conferencia de prensa, se dio a conocer que se seguirá con el protocolo que se sigue con las defunciones por Coronavirus, por lo que no habrá velorio ni funeral, para evitar que haya más contagios, así lo manifestó el Regidor de Servicios Públicos José Humberto Villamil Azamar.

Montalvo Asprón dijo que el hospital general cuenta con doce respiradores, asimismo indicó que en el nosocomio se encuentran internados dos personas con síntomas de coronavirus, uno de ellos su estado de salud es reportado como delicado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario