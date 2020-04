Cierran accesos en Bethania

Claudia Ortega

Tuxtepec, Oaxaca.- Autoridades municipales y ejidales, decidieron cerrar este martes los accesos a la comunidad de Bethania

Señalaron que solo estará un acceso abierto, el cual será la entrada a la agencia de policía, en donde solamente estará permitida la entrada a los mismos habitantes de la comunidad.

Así mismo no se permitirá la entra a las personas que vengan de viaje, vendedores o cobradores.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien ante las autoridades a quien vaya de visita, o esté regresando de otros estados o fuera del país.

Estás medidas fueron tomadas debido a la pandemia por el COVID-19, que afecta al país y que este día, fuera declarada la fase 3.

