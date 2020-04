Avanza a 69 los contagios de COVID-19 en Oaxaca, importante “Quédate en Casa”

-En las últimas 24 horas se han contabilizado seis casos nuevos en Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2020.-El secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla informó que al corte epidemiológico de este lunes 20 de abril, se han detectado seis casos nuevos a COVID-19, lo que suman 69 en el territorio oaxaqueño.



Detalló que cinco son hombres de 57, 31, 92, 70 y 59 años; así como una mujer de 42. Dijo que únicamente el paciente de mayor edad es el que permanece hospitalizado, recibiendo atención médica, el resto son ambulatorios.



Añadió que estos nuevos casos positivos se encuentran: tres en la Jurisdicción Sanitaria de la Costa, dos en la de Tuxtepec y una en la Mixteca.



Puntualizó que se han notificado 505 pacientes, de los cuales 402 son negativos, hay 34 sospechosos en estudio, 38 se han recuperado y lamentablemente hay seis defunciones. Ante ello reitero el llamado de “Quédate en Casa”, ya que de esta forma se reducirá la movilidad y se logrará disminuir la curva de contagios.



Dijo que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales es la que registra la mayor cantidad de casos positivos con 44, seguido de la Mixteca con 11, seis en la Costa, cinco en Tuxtepec, dos en el Istmo y uno en la Sierra Norte.



Informó además que se han hecho reuniones con las y los presidentes municipales mediante videoconferencias, las cuales han estado encabezadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el propósito de mantenerlos informados de los casos positivos a COVID-19 en sus demarcaciones.



En este sentido, refirió que se brinda información y coordinación para la implementación de acciones de aislamiento, salvaguardando la salud de los grupos vulnerables como adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes u obesidad, mujeres embarazadas, niñas y niños.



El funcionario estatal dijo que en la entidad hay hospitales destinados para pacientes con COVID-19, sin embargo, el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, está exento de ese servicio, ya que se destinó para la atención a la población con enfermedades ajenas al coronavirus.



“En caso de que se reciba en el Aurelio Valdivieso a un paciente COVID, éste será canalizado a un hospital destinado para ello, conforme a los protocolos establecidos”, puntualizó, luego de informar que el personal médico y de enfermería cuentan con el equipamiento e insumos adecuados para la atención de este tipo de casos.



Casas Escamilla, destacó que brigadas de la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, brindan información a la población sobre la forma correcta del uso del cubrebocas, además otorgan gel antibacterial, y la difusión de la aplicación de la sana distancia y del hecho de salir de casa sólo si es necesario.



Asimismo, pidió a la ciudadanía no difundir rumores y añadió que nos faltan seis semanas de esta epidemia, “la vamos a poder enfrentar con éxito si mantenemos ese espíritu y ánimo, todas y todos tenemos un papel que cumplir por el bien del pueblo de Oaxaca”.



Finalmente, el Secretario de Salud dijo que es importante evitar salir si no es estrictamente necesario y solamente de manera personal, ante ello –dijo- es necesario reforzar las medidas de prevención como el lavado constante de manos con agua y jabón, utilizar gel antibacterial y cubrebocas, no saludar de beso y mano, así como seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud de Oaxaca.

