Advierte Dávila clausura de comercios que no acaten medidas por Covid-19

-Pide a la población que acaten medidas de prevención para evitar más contagios y defunciones por esta enfermedad

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila dio a conocer que se endurecerán las medidas en contra de los comercios con actividades no esenciales que no están respetando las disposiciones que han emitido las autoridades federales, estatales y municipales, llegando incluso a la clausura de establecimientos.

El edil dijo que la sanción podría llegar hasta la cancelación del comercio, sin embargo dijo que apela a la comprensión de los comerciantes y empresarios, para que hagan caso de las recomendaciones para evitar contagios de Covid-19, o de lo contrario se verán en la necesidad de clausurar negocios.

Asimismo reafirmó que se intensificarán los operativos para que la ciudadanía respete la sana distancia, que no haya gente en espacios públicos, que solo permanezcan abiertos los comercios y empresas consideradas como esenciales.

Bautista Dávila pidió a la población que se mantenga en sus casas, que si tiene que salir a realizar alguna actividad que vaya solo, que se proteja a los grupos considerados como vulnerables, que se laven constantemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial o desinfectante.

Este anuncio lo hizo al término de la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la defunción de un paciente con Covid-19 en el municipio, por ello pidió que se acaten las medidas, para evitar que haya más contagios y decesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario