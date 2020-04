Revisan SEP y el IEEPO acciones para fortalecer los aprendizajes en alumnos de educación básica

-El director general, Francisco Ángel Villarreal participó en la XVIII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de abril de 2020.- Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal participó en la XVIII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), llevada a cabo por videoconferencia, con la finalidad de analizar y acordar acciones para apoyar la educación ante la emergencia mundial por COVID-19.

En presencia virtual del secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán se abordaron temas como la reanudación, este lunes 20 de abril, del programa Aprende en Casa, como se ha hecho desde que se anunció del receso escolar el pasado 16 de marzo y la importancia de la integración de una Carpeta de Experiencias para que las y los estudiantes recopilen todos los trabajos y tareas que realicen.

Al respecto, Ángel Villarreal mencionó que respalda ésta estrategia de acompañamiento implementada, en tanto se regresa a las actividades presenciales, toda vez que el propósito es privilegiar la salud y la vida de las y los escolares, del personal educativo y sus familias.

Durante la reunión, se detalló que con la implementación de Aprende en Casa, así como con el trabajo de reforzamiento que realicen las y los maestros al volver a las aulas, se cumplirá satisfactoriamente con los aprendizajes esperados para cada niña, niño y adolescente del Sistema Educativo Nacional.

La mayoría de los alumnos del país continuarán reforzando su aprendizaje con el programa, sin dejar de lado a quienes por cualquier motivo no accedieron al mismo, por lo que se tiene programado un periodo de reforzamiento al regreso a las aulas, a cargo de cada maestra y maestro, para que todos los alumnos cuenten con los aprendizajes fundamentales, se enfatizó en la Plenaria de la Conaedu.

Con Aprende en Casa, estrategia del Gobierno de México para auxiliar el reforzamiento educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se abordan los contenidos integrados en los Libros de Texto Gratuitos. En Oaxaca, se transmite por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), de lunes a viernes, en la señal del canal 9.1 HD.

La programación completa se puede consultar en las páginas electrónicas www.sep.gob.mx, www.televisioneducativa.gob.mx y en onceninos.tv, así como la página web de la Cortv y el IEEPO.

