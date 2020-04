Quedarse en casa es la mejor forma de salvar vidas frente al COVID-19: AMH

-El gobernador Alejandro Murat informó que será de uso obligatorio el cubrebocas en espacios y transporte públicos



-Los SSO, SSPO y CEPCO redoblarán acciones de proximidad social para evitar concentración de personas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2020. – Para fortalecer las acciones de mitigación de contagios por COVID-19 en la entidad, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que a partir de este lunes 20 de abril, se redoblarán las tareas para invitar a la población a quedarse en casa, el uso obligatorio de cubrebocas y evitar que acudan a plazas y espacios públicos.



En primer término, el Mandatario Estatal hizo nuevamente un llamado a la población para evitar salir de sus casas; “sé lo complicado que ha sido estar en casa, pero les reitero, no hemos levantado la contingencia, por el contrario, los contagios siguen avanzando y no podemos bajar la guardia”.



Asimismo, dijo que será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y especialmente en el transporte, esto como medida sanitaria para evitar contagios al utilizar los medios de movilidad de uso común.



También dijo que ha instruido a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), para que intensifiquen los operativos de proximidad ciudadana, con el propósito de informar y asistir a la sociedad sobre el confinamiento que debe imperar ante esta contingencia.



El Gobernador enfatizó que estas medidas no buscan generar molestia a las y los oaxaqueños, sino por el contrario, salvar vidas, toda vez que en Oaxaca actualmente se tienen registrados 63 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente el fallecimiento de seis personas por este virus.



“Esto significa que una de cada 10 personas que se contagian pierden la vida, de ahí la importancia e insistencia a la sociedad para que acate las medidas sanitarias y especialmente el aislamiento”, subrayó.



También el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado envío sus condolencias a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida por esta pandemia.



Dijo que el Gobierno del Estado ha asumido de manera responsable desde hace más de cinco semanas, acciones de prevención y aislamiento entre las ciudadanía; así como el otorgar equipamiento a centros hospitalarios y al personal, para que tengan los insumos y herramientas necesarias al hacer frente a esta contingencia sanitaria y garantizar con ello, la salud del pueblo de Oaxaca.

