Es momento de unificarnos, de trabajar juntos contra el Covid-19: Dávila

-Inicia el Presidente Municial de Tuxtepec la entrega de 16 mil apoyos del Programa Social de Seguridad Alimentaria a tuxtepecanos afectados por pandemia del coronavirus

Tuxtepec, Oaxaca.- En apoyo a las familias más vulnerables del municipio de Tuxtepec, el Presidente Fernando Bautista Dávila, junto a su Cabildo, inició la entrega de 16 mil apoyos del Programa de Seguridad Alimentaria por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Este programa de ayuda alimentaria se está llevando a cabo gracias a que el Cabildo tuxpecano aprobó una partida de 6 millones de pesos para que el Gobierno Municipal pueda apoyar a los que menos tienen.

Dávila explicó que del 7 al 15 de abril se llevó a cabo la recepción de documentos apoyados por la base de datos del Censo de Población Tuxtepec También Cuenta y a través de un padrón de beneficiarios del DIF y del Instituto de la Mujer para beneficiar a adultos mayores y madres solteras, discapacitados, con enfermedades crónicas y a los que se quedaron sin trabajo por esta emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Manifestó que como gobierno tienen la responsabilidad de contribuir y que los 6 millones de pesos serán para apoyar a los que están enfrentado dificultades por esta pandemia.

“Nos han acusado de desviar recursos, a quienes lo están haciendo los invito a no dividir a la sociedad, hoy es momento de unirnos, de trabajar juntos, de ayudar y tender la mano a los que menos tienen”, subrayó.

Recordó que hasta el domingo se tienen reportados 3 casos positivos de Covid-19 en la región de Tuxtepec, aseguró que para evitar el contagio del Covid-19 se trabaja de manera coordinada con la Jurisdicción 03, realizando acciones de sanitización y para que la ciudadanía acate las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Decreto Estatal y las disposiciones emitidas por el Gobierno Municipal destacando la Sana Distancia, el uso del cubre bocas, gel antibacterial y el #QuédateEnCasa.

Dávila indicó también: “he escuchado con mucha atención a toda la población de Tuxtepec a través de las redes sociales, les agradezco la retroalimentación para seguir gobernando cerca de ustedes, externó que hay algunos que a toda costa quieren en esta pandemia sacar raja y golpearnos, pero no se confundan, no somos iguales, los que usaban viejas prácticas para beneficio propio ya no están, en este Gobierno la justificación de los recursos públicos está a la vista de todos, no más desinformación de aquellos que siempre están a favor de nada y en contra de todo, a ellos les digo que somos más los que queremos que le vaya bien a Tuxtepec y que saldremos adelante”, concluyó.

