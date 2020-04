Denuncian entrega de recursos federales en Huatulco, sin respetar sana distancia por contingencia de covid-19

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades municipales de Santa María Huatulco denunciaron a funcionarios federales y legisladores, de realizar la entrega de recursos a beneficiados de los programas Bienestar en encuentros masivos sin respetar los protocolos de sana distancia que exige la contingencia por la pandemia del covid-19.

Los presidentes municipales enviaron una queja al subsecretario de Salud Hugo López Gatell y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de las acciones cometidas, ya que se rompe con los protocolos sanitarios aplicados y le solicitaron aplicar sanciones legales contra los responsables.

La denuncia fue firmada por el presidente municipal de Santa Maria Huatulco, de Candelaria Loxicha, de Santa Maria Tonameca, Santo Domingo de Morelos, San Miguel del Puerto, San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo, y como implicado se acusa a la secretaria del Bienestar Maria Luisa Albores, la delegada Especial Nancy Ortiz, el diputado Horacio Sosa, el senador Salomón Jara y el diputado federal Carol Altamirano, que convocaron a los eventos de entrega de recursos de becas, pese a las restricciones que habian para realizarlos en plazas públicas.

Las autoridades municipales, precisaron que con las acciones cometidas, se violentó la fase de aislamiento preventivo y se rompió los cercos y filtros sanitarios en sus poblados instalados para evitar la propagación del virus.

En su queja, los alcaldes, refieren:

“En nuestros pueblos hemos tomado muy seriamente las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para prevenir durante esta emergencia sanitaria la propagación del covid-19, principalmente por que hablamos del bienestar de la gente que vive en nuestras localidades, Por lo tanto no podemos tolerar que una autoridad de cualquier índole, viole estas medidas de seguridad.

Durante estos días, y sin previo aviso a las autoridades municipales, se realizó la entrega de apoyos económicos del programa federal, “Producción para el Binestar”, sin tomar en cuenta las medidas de sana distancia de la Secretaria de Salud del gobierno de México ha establecido.

Como municipios, estamos a favor de que los ciudadanos reciban sus apoyos que tanto necesitan, pero no exponiendo su salud ni generando riesgos de propagación del virus de Covid-19”.

Los presidentes municipales afirmaron que los legisladores perifonearon en camionetas la entrega de los recursos a los beneficiarios, que congregaron en eventos masivos, en canchas deportivas, sin seguir el protocolo de sana distancia, de uso de gel anti bacterial y de cubrebocas.

