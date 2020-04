Confirman tercer caso de covid-19 en Nochixtlán

Redacción

El H. ayuntamiento de Asunción Nochixtlán el pasado domingo emitió un comunicado en donde se confirma el tercer caso de Covid-19 en el municipio, en el mismo afirma que no darán nombres ni domicilios de los contagiados por respeto e integridad de los pacientes.

Se dice también que los casos registrados como sospechosos ya se han sido atendidos y descartados.

Cabe mencionar que las autoridades dan este comunicado para que la población haga conciencia y lleve a cabo a las recomendaciones emitidas y así evitar que se propague el covid-19 por todo el municipio.

El pasado 7 de abril la presidenta de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, dio por confirmado el primer caso de coronavirus en el municipio, y con ello emitió recomendaciones para la población.

Comentarios

