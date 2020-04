Confirma Gobierno de Mixtepec, dos casos de Covid-19 en este municipio

Redacción

El gobierno municipal de San Pedro Mixtepec, el día de ayer emitió un comunicado en el cual informan que ya se presentan dos casos positivos de covid-19 en el municipio. Los mismos se ubican en Puerto Escondido y Bajos de Chila.

A través de un comunicado en sus redes sociales fue anunciado, esto se suscito el pasado domingo 19 de abril, esto previó haberse cotejado con la región sanitaria 04 costa, desafortunadamente la notificación ocurrió después de la 2:30 pm, por lo cual no se dio a conocer el mismo día, pero deberá ser anunciado en las próximas horas.

El presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda, publicó en su cuenta de facebook un comunicado donde lo confirma, y pide a la población asuman con responsabilidad esta pandemia y evitar así la propagación de más casos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario