A finales de mayo estarán disponibles los créditos para pequeñas y micro empresas: AMLO

josecardenas.com

A finales de mayo estarán disponibles los 2 millones de créditos para pequeñas y micro empresas para el sector formal e informal, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de esta mañana.

«Vamos a dar a conocer el día de hoy como estamos organizados para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares tanto para el sector formal como el sector informal», dijo el mandatario.

Además informó que la entrega de esos recursos será a través de sucursales bancarias principalmente por vía electrónica para que las personas no tengan que acudir a las sucursales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario