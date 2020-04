Pide edil de Tlaxiaco a autoridades auxiliares reforzar acciones contra coronavirus

-Hizo un llamado a la población para que acaten las medidas de prevención para evitar contagios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este fin de semana se llevó a cabo una reunión entre el ayuntamiento y autoridades auxiliares del municipio de Tlaxiaco, para reforzar e implementar más acciones para prevenir la propagación del coronavirus, pues en la región mixteca se tienen confirmados nueve casos y dos defunciones.

El Presidente Municipal Gaudencio Ortiz Cruz, pidió a las autoridades auxiliares que sigan trabajando y reforzar las medidas de higiene y prevención en sus colonias y comunidades, también pidió a la población que acaten las disposiciones que han emitido las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Además solicitó a las Autoridades Auxiliares apoyar en el trabajo con la ciudadanía, difundiendo los beneficios de las medidas de higiene y prevención, el resguardo domiciliario y hacer consciencia en salir sólo en casos necesarios, como para el abastecimiento de artículos de primera necesidad, urgencias médicas, entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario