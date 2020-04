Instalan filtros de sanitización en accesos de Jalapa de Díaz

-También fumigaron espacios públicos como el palacio municipal, le mercado y la cancha deportiva

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno de Jalapa de Díaz instaló filtros de sanitización en los accesos y salidas de la cabecera municipal, esto en coordinación con la policía municipal, estatal y de vialidad, el operativo es llevado por la dirección de salud del ayuntamiento.

Estas acciones son como parte de las estrategias que han tomado los municipios para evitar contagios de Covid-19, otra acción que implementarons fue la fumigación de espacios públicos como cajeros automáticos, el mercado, la cancha deportiva, el palacio muncipal, entre otros.

A cada vehículo que entra o sale de Jalapa de Díaz se sanitiza, por ello las autoridades piden la comprención de los conductores, pues esta acción es para evitar que haya contagios de coronavirus, luego de que en la cuenca se han confirmado tres casos, uno en San Miguel Soyaltepec, otro en San José Chiltepec y uno en Tuxtepec.

