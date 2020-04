En Tuxtepec familiares y amigos de Itzel, marchan exigiendo aparición

-Cuando llegaron al Centro de Justicia, les cerraron la puerta, aunque después los atendieron

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado por la tarde, familiares y amigos de Itzel González, la jóven estudiante de la UNPA que se encuentra desaparecida, marcharon para exigir a las autoridades que agilicen los trabajos de búsqueda para dar con su paredero.

Con el grito “justicia para Itel”, así avanzó la marcha hacia el centro de justicia de la cuenca del papaloapan, para exigirle a las autoridades la aparición con vida de la joven estudiante de la carrera de enfermería, sin embargo al llegar al edificio, les cerraron la puerta, aunque después atendieron a los padres de Itzel.

Fue el pasado 14 de abril cuando Itzel desapareción cuando se dirigía a la casa de un tío en la colonia “La Rosalía”, desde ese momento los padres de Itzel han estado llamando al número de celular de su hija y no entran las llamadas.

Hace unos días los papás de Itzel comentaron que ya reportaron la desaparición de su hija ante la Vicefiscalía regional de la cuenca y hasta el momento no les han dado información al respecto, por ello, marcharon este sábado por la tarde para exigir a las autoridades que agilicen las labores de búsqueda.

