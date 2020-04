Asciende a 62 casos positivos por COVID-19 en Oaxaca

-A la fecha este virus ha afectado a 29 mujeres y 33 hombres, lamentablemente seis personas han fallecido

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de abril de 2020. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que hasta este sábado 18 de abril, se tienen registrados 62 casos positivos por COVID-19 en la entidad, así como 367 negativos y 61 sospechosos, lo que da un total de 490 notificaciones.

El titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, aseveró que de los 62 casos positivos, seis han derivado en fallecimientos (cuatro hombres y dos mujeres), 18 están en aislamiento y 38 se han recuperado.

Agregó que los 62 casos positivos se han registrado en 30 municipios de la entidad; y a la fecha este virus ha afectado a 29 mujeres (47%) y 33 hombres (53%).

Casas Escamilla aseveró que 42 de los casos han sido asentados por los SSO, 12 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seis por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), uno por el IMSS Oportunidades y uno más por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, expresó que los 61 casos sospechosos y que se encuentran en espera de resultados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) Oaxaca, 36 corresponden a la zona de Valles Centrales, 11 a la Costa, siete al Istmo de Tehuantepec, cinco a Tuxtepec, uno en la Mixteca e igual número en la Sierra Norte.

Ante el aumento de casos positivos, el responsable de la salud en la entidad, señaló que los próximos días son vitales para poder estabilizar la curva de contagios; por lo que reiteró el llamado a las familias oaxaqueñas para permanecer en sus hogares en cumplimiento a la cuarentena colectiva, voluntaria, consciente y responsable, y de esta manera frenar los contagios y evitar que más personas lleguen a los hospitales en situación de gravedad.

También convocó a fortalecer las acciones de limpieza e higiene como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos o utilizar gel con base de alcohol al 70%; cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; utilizar cubrebocas; no tocarse la cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias; además de limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

Finalmente, enfatizó en evitar difundir noticias falsas en las redes sociales y estar atentos a la información que emite la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud de Oaxaca; en caso de tener dudas sobre el COVID-19, llamar al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT -UIES), 800 770 84 37.

