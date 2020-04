Adeuda 10 mdp edil de Juxtlahuaca a 8 agencias, exigen su renuncia

-También enfrenta una demanda por violencia de género y lesiones a pobladores durante el desalojo del palacio municipal.

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de al menos 8 comunidades de Juxtlahuca aseguran que firmaron una minuta con el gobierno estatal, dónde se decidió que el edil Nicolás Feria Romero, no podrá ingresar al palacio municipal por lo que quedará al resguardo de la policía estatal hasta el final de su administración.

Los pobladores también interpusieron 6 demandas antes las autoridades correspondientes por violentar sus derechos humanos durante el desalojo efectuado en su municipio el pasado jueves, en dónde Ave María Leyva López, integrante del frente de resistencia indígena Juxtlahuca, fue brutalmente golpeada y encarcelada junto con el agente municipal de Yutazani , Juan Dionisio Pérez Martínez, motivo por el cual enfrentará Nicolás Feria demandas por lesiones, abuso de autoridad, daños y violencia de género, por lo que exigen la renuncia inmediata de Feria Romero.

“Desmentimos al presidente Nicolás Feria, no fue un desalojo pacífico como él lo dijo en redes sociales, los videos y fotografías hablan por si solos nos arrestaron durante 3 horas, nos quitaron nuestros teléfonos y pertenencias, tomó de pretexto la contingencia sanitaria para golpearnos brutalmente, 10 lesionados , tres de nosotros con heridas de consideración no quiere pagarnos desde el año 2018, el argumenta que ya pagó, que muestre la sentencia entonces” dijo Ave María.

En ese sentido argumentaron que el Tribunal Indígena Había emitido una orden desde el año pasado para que el edil se pusiera al corriente con el pago de los ramos , sin embargo desacató la orden por lo cual decidieron tomar el palacio de forma indefinida.

Para finalizar, los inconformes advirtieron que esperan que Feria Romero y el gobierno estatal, cumplan la minuta de lo contrario, continuarán con más movilizaciones respetando las normas sanitarias.

