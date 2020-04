Tunden en redes a TV Azteca por pedir que no hagan caso a López-Gatell

En medio de la pandemia global por el coronavirus Covid-19, la cadena de televisión TV Azteca desafió la campaña del gobierno federal y pidió ignorar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El conductor Javier Alatorre, titular del noticiario Hechos, presentó un reportaje en el que pidió “ya no hacerle caso a Hugo López-Gatell” porque “sus cifras ya se volvieron irrelevantes“.

El hecho generó en redes sociales una masiva reacción de repudio a TV Azteca y Alatorre, que en la mañana del sábado concentraba seis hashtags que eran trendig topic en Twitter. Otro TT era favorable a López-Gatell.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell“, expresó Alatorre.

Aseguró que gobernadores de diferentes entidades desmintieron los datos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud e incluso afirmó que López-Gatell “aceptó sus falsedades” en una entrevista con el Wall Street Journal.

El pasado 25 marzo, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, dirigió un polémico mensaje a sus trabajadores y colaboradores, sobre la pandemia del coronavirus, virus del cual dijo “no moriremos pero si de hambre” y que “la vida tenía que continuar”.

Según aseguró el empresario, la mayoría de los casos por Covid-19 no son mortales y el 90 por ciento de las personas infectadas van a superar la enfermedad.

“Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus”, dijo Salinas Pliego.

La campaña difamatoria de la televisora ha sido repudiada por el público en general en las redes sociales.

La Secretaría de Gobernación -recordó la agencia Notimex– inició el martes un procedimiento administrativo sancionatorio contra El Diario de Chihuahua y El Diario de Juárez, por difundir información falsa sobre fallecidos por Covid-19 en un hospital de la ciudad fronteriza.

Dichos diarios publicaron fotografías de cadáveres dentro de bolsas negras que supuestamente habrían fallecido dentro del hospital del IMSS de Ciudad Juárez, cuando en realidad son materiales informativos que tienen su origen en Ecuador. La denuncia fue presentada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra ambas publicaciones.

Al respecto, la Segob ratificó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “continuará siendo escrupuloso en garantizar la libertad de expresión consagrada en la Constitución, sabiendo que esta libertad no ampara la difamación, la calumnia o la desinformación a través de noticias falsas”. (Ntx)

