Transmitirá Seculta clases virtuales de ballet gratuitas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de abril de 2020.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la ciudadanía oaxaqueña a sumarse a las clases virtuales de ballet, que serán transmitidas a través de la cuenta de Facebook de la dependencia e impartidas por la oaxaqueña Aleida Ruiz Sosa.

La iniciativa de la artista, Aleida Ruiz Sosa se une a una serie de propuestas solidarias debido al aislamiento por la contingencia sanitaria derivada por el COVID-19.

Las clases serán en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Seculta www.facebook.com/Seculta que brinda la oportunidad a varios usuarios de conectarse por medio de dispositivos móviles y computadoras para tomar clases de ballet desde la comodidad de sus hogares.

Aleida Ruiz Sosa, quien es Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría de Actividades Artísticas, brindará clases en dos grupos; el primero para “principiantes”, en un horario de martes y jueves de 16 a 17 horas, y viernes de 18 a 19 horas. El segundo grupo es para “intermedios”, los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas, y martes y jueves de 16 a 17 horas.

Aleida Ruiz Sosa nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el 28 de mayo de 2005; actualmente cursa el tercer año de secundaria en la modalidad de estudios en casa que combina como estudiante de ballet en la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz; siendo su mentora Daniela Hornos quien mantiene a distancia su aprendizaje.

Como bailarina profesional hizo su debut con la Compañía “Metamorphosis”, además protagonista de la obra “Extrañando a mamá” en Oaxaca y coprotagonista de la obra “Catrina” en el zócalo de Toluca y también debutó en la obra “Buzón del Tiempo” en el Teatro Francisco Clavijero, de la ciudad de Veracruz.

A nivel internacional debuta en Cuba con obras como: “La Malinche”, “Madona”, “La Casa de Dominic” y en el festival de la vieja Habana, con “La bruja” y “Alebrije”; a participado en la gala del Ballet en el Teatro Nacional en España con la coreografía de “La Llorona”, y en Madrid parte de la gala de clausura de jóvenes talentos en 2019.

Ha recibido diversos reconocimientos y premios como embajadora de la Paz de Iberoamérica y del Caribe, por parte de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en el 2019 y en el mismo año el Premio Municipal de la Juventud; en el 2017 el premio Estatal de la Juventud, un año después recibió el Galardón de Oro José Vasconcelos.

Y en este 2020 recibió el Pergamino de Oro al mérito Andrés Henestrosa; asimismo, fue reconocida con la Medalla Juana Catalina otorgada por el Congreso del Estado de Oaxaca y el Reconocimiento Antonina Labastida otorgada por el municipio de Oaxaca de Juárez, ambos 2020.

La Seculta invita a las madres y padres de familia que se sumen a esta iniciativa de esta talentosa oaxaqueña y seguir la cuenta de Instagram “clasesaleida” para pedir informes y unirse a sus clases.

