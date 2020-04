Secretario de Salud se equivoca al dar municipios con casos positivos de Covid-19



-Enunció 47 municipios, aún cuando dijo que eran 27 en dónde hay casos confirmados

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En 27 de los 570 municipios de la entidad se han confirmado casos de Covid-19, sin embargo el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla enunció 47 municipios en el informe que rindió la tarde de este viernes.

Municipios como Matías Romero, Ocotlan de Morelos, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Amilpas, Unión Hidalgo, Villa de Zaachila y San Aguntín Etla, no figuran en el listado que emitieron los Servicios de Salud de Oaxaca.

Otro error que cometió Casas Escamilla, fue que algunos municipios no los mencionó bien, como el caso de Villa de Tamazulapam del Progreso, dijo que era Villa Tamazola del Progreso, en otros sólo dijo una parte de los nombres como San Nicolás, San Pedro y San Pablo y San Simón.

Los municipios que enunció el Secretario en la conferencia fueron los siguientes:

Animas Trujano, Asunción Nochixtlan, Chalcatongo de Hidalgo, Ciénega Zimatlán, Guadalupe Etla, Huajuapan de León, Juchitan de Zaragoza, Magdalena Apasco, Matias Romero, Mesones Hidalgo, Oaxaca de Juárez, Ocotlan de Morelos, Salina Cruz, San Agustín Etla, San Agustín Loxicha, San Andrés Ixhuatán, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, San José Chiltepec, San Juan Bautista Gelache, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Guelavia, San Mateo Río Hondo, San Miguel Soyaltepec, San Nicolás, San Pablo Huitzo, San Pedro Ixhuatan, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro y San Pablo, San Sebastian Teitipac, San Sebastían Tutla, San Simón, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María El Tule, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Suchilquitongo, Santo Domingo de Morelos, Unión Hidalgo, Villa Tamazola del Progeso y Villa de Zaachila.

Mientras que la lista oficial contiene a estos municipios:

Animas Trujano, Asunción Nochixtlan, Chalcatongo de Hidalgo, Ciénega Zimatlán, Guadalupe Etla, Huajuapan de León, Juchitan de Zaragoza, Magdalena Apasco, Mesones Hidalgo, Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San José Chiltepec, San Mateo Río Hondo, San Miguel Soyaltepec, San Pablo Huitzo, San Sebastian Teitipac, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María El Tule, Santa María Huatulco, Santiago Suchilquitongo, Villa Tamazulapam del Progeso.

En el listado aparecen dos municipios que no mencionó el Secretario de Salud y que si aparecen en el listado oficial: Piaxtla (Puebla) y Tezoatlán de Segura y Luna.

