Salomón Jara exige revocar concesión de TV AZTECA

-Asegura que el llamado que hizo el titular del noticiero Javier Alatorre, pone a la población en grave riesgo.

Redacción

El senador Salomón Jara Cruz consideró que la línea editorial de Televisión Azteca ha dejado de lado el periodismo y se ha convertido en un obstáculo para salvaguardar la vida e integridad de la población, por lo que exigió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revocar inmediatamente la prórroga de la concesión de servicios de televisión abierta autorizada en 2018 para operar el canal Azteca Uno XHDF-TDT durante 22 años más.

Señaló que durante el noticiario nocturno transmitido el viernes 17 de abril, el conductor Javier Alatorre descalificó al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Arturo López-Gatell, y con él a todo el grupo de expertos que coordinan los esfuerzos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Asimismo, solicitó al IFT realizar una investigación para determinar si en los Canales ADN 40 XHTVM-TDT y Azteca 7 XHIMT-TDT se comete la misma infracción que en el canal de mayor audiencia de la empresa televisora.

Acusó que al incitar a la audiencia a no atender la información y las indicaciones que el Subsecretario ofrece a la población diariamente, están desinformando y dificultando la estrategia para impedir la saturación de los servicios de salud y colocando en riesgo la atención médica no solamente para quien resulte contagiado de coronavirus sino para la población en general y con ello la seguridad nacional.

Dijo que de la manera más irresponsable, actores políticos y económicos han encontrado en la contingencia por la pandemia de coronavirus un pretexto para atacar a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador generando lo que la Organización de las Naciones Unidas ha definido como “infodemia”.

Alertó que la manipulación y el uso político de las circunstancias ha derivado en la utilización de una concesión que es de interés público para denigrar al gobierno y deslegitimar la estrategia de combate al coronavirus, en un contexto de emergencia sanitaria en el que toda la sociedad y los poderes públicos deberían estar unidos y trabajando conjuntamente para proteger a la población.

En este sentido, el senador morenista hizo un llamado al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para que se coordine efectiva y eficazmente con las autoridades federales para superar la emergencia sanitaria y su gobierno de dos años sea recordado por proteger la vida de las y los baja californianos.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz responsabilizó a TV Azteca, así como a todos los gobernadores que diariamente descalifican y entorpecen a las autoridades sanitarias, si el número de contagios y decesos por COVID19 se incrementan y la cuarentena debe ampliarse con todas las cons

