Reportan tercer caso de covid en la cuenca, es de Tuxtepec

Se trata de una mujer de 29 años originaria de Mazín Chico que trabaja en esta ciudad

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- La tarde de este sábado se reportó el tercer caso positivo de covid19 en la cuenca, ahora se trata de una mujer de 29 años con residencia en la comunidad de Mazín Chico, municipio de Tuxtepec, que labora en esta ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, la paciente se encuentra internada en el Hospital Regional de Tuxtepec y es el segundo caso que está en ese nosocomio, el primero es el positivo que se supo el pasado jueves y que es originario de Chiltepec.

El estado de salud de la paciente es reportado como estable, aunque si ha requerido de internamiento, hasta el momento los Servicios de Salud de Oaxaca no han emitido el comunicado, se espera que actualicen la información a las 7:30 de la noche cuando de la conferencia de prensa el Secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

Es el tercer caso en la cuenca, el primero se dio a conocer el pasado 8 de abril y es un varon de 35 años originario de Temascal que no requirió de internamiento, el segundo se dio a conocer el pasado jueves 16 y este tercero tan solo dos días después.

Se informa que hay otro caso mas internado en el Hospital de quien están esperando los resultados.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario