Instalan módulo de lavado de manos en terminal de autobuses en Tuxtepec

-También instalarán módulos en espacios públicos como los mercados central y Flores Magón.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado autoridades municipales y sanitarias instalaron un módulo para el lavado de manos en la terminal de autobuses de esta ciudad, con el objetivo de que los usuarios y quienes diario transiten por ese lugar, puedan lavarse las manos con agua y jabón, para que de esta manera se disminuyan los riesgos de contagio de Covid-19.

El módulo cuenta con un lavado, un dispensador de jabón y papel para secarse las manos, en uno de los costados vienen las instrucciones de cómo lavarse correctamente las manos, en el otro vienen los síntomas que provoca el coronavirus, el grado de alerta de cada uno y la acción que se debe tomar.

El Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila dijo que el gobierno que preside determinó implementar esta acción, para disminuir los riesgos de contagio por el coronavirus, asimismo indicó que se instalarán módulos en los mercados central y Flores Magón, pues son lugares en dónde acude gente a comprar sus víveres.

También hizo incapíe en que se acaten las medidas de prevención y sobre todo que la gente se mantenga en sus casas, que salgan únicamente en caso de ser necesario y si tienen que salir, que sólo vaya una persona, así como cuidar a los menores de edad, adultos mayores y personas que padezcan alguna enfermedad crónico degenerativa.

Bautista Dávila pidió a las personas que tienen familiares en Tuxtepec y en la cuenca del papaloapan, que se abstengan de venir, sobre todo porque en algunas de esas ciudades los casos de coronavirus son más altos que en la ciudad y la región.

Por su parte personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3, dijo que entre más se acaten las medidas, es menor el riesgo de contagio, sobre todo porque durante la emergencia sanitaria, muchas personas que viven en otras ciudades del país, han venido a esta zona del estado, lo cual no debe ser, porque no se trata de un periodo vacacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario