FUMIO acusa a presidenta de Xanica de no apoyar a sus habitantes en la pandemia

-Con la protección de Murat Hinojosa, la edil Aída Hernández, gobierna desde la capital del Estado de Oaxaca

-La Cuarentena Covid-19, ha provocado grave escasez de alimentos

-Niños y adultos los más afectados

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Más de 8 mil familias de la cabecera municipal del municipio de Santiago Xanica y sus agencias están sufriendo la escasez de alimentos, por la apatía del gobernador Alejandro Murat y de la presidenta municipal Aída Hernández, denunció el presidente del Frente Único de Municipios Indígenas de Oaxaca (FUMIO) , Arquitecto Hermenegildo Martínez Cruz.

“Tenemos conocimiento que en diversos municipios del estado, las autoridades municipales apoyan con despensas a sus conciudadanos, lo que no sucede en Santiago Xanica, la presidenta Aída Hernández que es protegida por el gobernador Murat, gobierna desde la capital del estado , con un presupuesto de más de 10 millones de pesos”, puntualizó.

Ante esta situación, expresó, por la cuarentena decretada por Covid-19, los habitantes de Xanica, por permanecer en Casa, no tienen la forma de conseguir el pan de cada día, y es por ello, que familias enteras no cuentan con productos de la canasta básica para subsistir, sobre todo los niños y personas de la tercera edad son los más afectados, reiteró.

De igual forma, solicitó la intervención del Presidente de la República, Manuel López Obrador, para que a través de sus delegados ayuden a Xanica, porque el gobernador Alejandro Murat, por proteger a la presidenta municipal Aída Hernández se ha olvido del municipio.

Finalmente, Hermenegildo Martínez, remarcó que el pueblo Xanica no está solo, ya que se hará una amplia convocatoria a organizaciones sociales, Civiles y de derechos humanos para que se solidaricen con este municipio que el día de hoy atraviesan una severa crisis alimentaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario