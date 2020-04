Es momento de anteponer la solidaridad: Fredie Delfín

El legislador donó víveres a familias de escasos recursos ante la situación por COVID-19

La crisis sanitaria que está enfrentando el planeta por la epidemia del Coronavirus (Covid-19), y las inevitables medidas para mitigar el expansión de su contagio, ha dado como consecuencia una parálisis económica severa, explicó el Diputado Local por Morena, Fredi Delfín Avendaño.

“Es momento de anteponer la solidaridad”, dijo al explicar que desde este sábado su equipo de trabajo está organizando la entrega de víveres alimentarios a familias de escasos recursos en su natal municipio Valle Nacional.

El legislador explicó que en el H. Congreso de Oaxaca, las y los legisladores están cumpliendo con lo que les corresponde pues además de los trabajos legislativos derivados de la atención a esta contingencia, las y los legisladores donaron un mes de su sueldo, que en su conjunto suma un millón 764 mil pesos, para la compra y adquisición de equipo médico.

El legislador destacó la aprobación unánime del Congreso, de aumentar la pena, hasta por seis años de prisión, a quien agreda a personal médico en la entidad. Dijo que hoy más que nunca las y los médicos y enfermeros están demostrando su valía y su compromiso con el pueblo.

Asimismo, dijo que desde la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción que él preside, están muy atentos al manejo de los recursos, pues estos son los casos en que los actos de corrupción menos deben permitirse.







