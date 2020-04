COMUNA clausura simbolicamente instalaciones de TvAzteca Oaxaca

-Esto luego de el comentario que hizo Javier Alatorre de no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades de salud

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- La organización COMUNA Oaxaca, clausuró de manera simbólica las instalaciones de Televisión Azteca de la capital del estado, esto luego de las declaraciones que hizo Javier Alatorre en el noticiero estelar, en dónde pidió a la audiencia no hacer caso a las recomendaciones del Sub Secretario de Salud Hugo López-Gattel.

El Representante de la organización César Mateos Benítez, comentó que el gobierno federal ha enfrentado de manera adecuada la pendemia por el coronavirus, además dijo que el conductor de noticias no es especialista, como para hace ese tipo de comentarios, en un espacio informativo a nivel nacional.

Y es que en el noticiero del viernes por la noche, Javier Alatorre pidió a la audiencia no hacer caso de las recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias, bajo el argumento de que están manipulando la información, tal y como lo denunció el Gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, porque afirmó que en su entidad van más de 70 decesos y la federación únicamente dice que van 31.

Mateos Benítez dijo que en las redes sociales han visto una respuesta positiva por parte de la población, aunque hay un sector que reprueba la acción que tomaron en contra de la televisora en el estado, porque consideran que esas declaraciones no tienen razón de ser.

Aunque dijo desconocer los motivos que tuvo el dueño de la televisora Ricardo Salinas Pliego, mencionó que es un acto criminal que se mezclen intereses económicos o personales, para usar los medios de comunicación para provocar que la población no haga caso de las recomendaciones y que como consecuencia se potencialicen los casos de Covid-19 en el país.

Finalmente César Mateos pidió a Javier Alatorre que tenga vergüenza y que por sensibilidad con la población, salga a retractarse del comentario que hizo en el noticiero.

