Como medida de prevención en San José Chiltepec, los accesos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso

En el caso de la cabecera municipal solo dos accesos estarán con vigilancia las 24 horas del día y el resto estarán completamente cerrados.

Pedímos a la población mantenerse en casa y solo solicitar la salida y retroceso si es muy necesario y con las medidas de prevención adecuadas.

A las personas externas a la población como: proveedores de servicios y artículos no necesarios se les negará el acceso de manera indiscutible.

Únicamente proveedores de alimentos de primera necesidad y medicamentos podrán acceder a la población debidamente identificados y con las medidas de prevención adecuadas.

Cuidarnos es tarea todos.

