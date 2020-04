Aparece en Huatulco, doctora falsa que presume curar el Covid19

-La Cofepris habría colocado sellos de suspension de labores en su casa pero al parecer sigue operando

-Su “consultorio” lo tiene en su domicilio y los vecinos han denunciado contaminación

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, colocaron sellos en una casa del fraccionamiento San Agustin en Huatulco, en donde una mujer que se hace pasar por doctora ha estado manteniento consultas a pacientes, presuntamente tira sus desechos biológicos a la basura y últimamente ha estado diciendo que tiene la cura contra el covid19.

Las autoridades del Sector Salud de Oaxaca y del municipio de Huatulco, llegaron el pasado jueves a casa de la presunta doctora, quien no pudo comprobar con cédula profesional sus conocimientos, pero por ser un domicilio particular solo pusieron sellos para la suspensión de labores, pero todo indica que la señora sigue ejerciendo sus consultas.

Los vecinos del lugar habían denunciado en redes sociales que esta persona atendía a personas enfermas en su domicilio, tiraba desechos biológicos y no tenía las medidas sanitarias correspondientes, y últimamente presumía que podía curar el covid19, incluso en un video que circula en redes sociales, se aprecia a ella gritar desde dentro de su casa que lo que ella esta haciendo “ya lo sabe Obrador y Gatell, que solo estan a la espera que les mande los resultados”.

Hasta el momento los Servicios de Salud de Oaxaca no han emitido información oficial de esta persona, y tampoco se sabe si habrá alguna otra sanción o proceso legal en su contra, y tampoco se sabe quienes son los pacientes que presuntamente ha atendido con covid 19 en ese domicilio.

