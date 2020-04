Se suma Irineo Molina a 1ra. campaña de nebulización contra dengue, chikungunya y zika

– En días pasados se arrancó la campaña permanente de sanitización en transporte público para minimizar riesgos por la pandemia del COVID-19.

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado Irineo Molina Espinoza, en apoyo a la Jurisdicción Sanitaria N. 3 se sumó a la 1ra. campaña de nebulización contra dengue, chikungunya y zika en el municipio de Tuxtepec.

El horario de nebulización se llevará a cabo de 7 a 11 de la noche a partir de este día y hasta el domingo por parte del personal de vectores, razón por el cual el diputado Irineo Molina invitó a la población a abrir puertas y ventanas cuando escuchen pasar las unidades nebulizadoras, con la finalidad de que el químico tenga mayor efecto.

Aunque en estos momentos la atención se fija en la pandemia por el COVID-19, el diputado federal, Irineo Molina hizo hincapié en que no se debe dejar de lado, las enfermedades transmitidas por vector, que son propias de la región y que en años anteriores lamentablemente han cobrado la vida de niños y adultos de la región.

