San Lucas Ojitlán; refuerzan medidas contra covid-19

Redacción

Esta tarde el H. ayuntamiento de San Lucas Ojitlán, emitió un comunicado en el cual informa a sus habitantes las disposiciones que se llevarán acabo ante la propagación por el covid-19.

Entre las medidas se informa que: se prohíbe la entrada a personas ajenas al municipio provenientes de otros lugares, así como también quedan canceladas las entradas y salidas a los autobuses con destino a la CDMX y corridas de Tuxtepec a Ojitlán para evitar conglomeraciones de personas.

También se menciona acerca del cierre total de bares y cantinas en este municipio, tiendas de abarrotes, y tiendas de autoservicios deberán tomar las medidas preventivas para evitar contagios.

Asimismo se hace saber a la comunidad que en caso del incumplimiento de estas disposiciones se tomarán las medidas correspondientes.

Estas medidas estarán vigentes de acuerdo con las disposiciones que emitan autoridades Federales y Estatales, y en acato por la autoridad municipal de San Lucas Ojitlán.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario