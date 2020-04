Refrenda Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca unidad y compromiso ante contingencia

-Integrantes de la JUCOPO y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso se reúnen con gobernador Alejandro Murat

Oaxaca, Oaxaca.- Para mantener una estrecha comunicación con el Gobierno Estatal durante el periodo de contingencia sanitaria, integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, que preside el diputado Horacio Sosa, sostuvieron una reunión con el gobernador Alejandro Murat, con quien acordaron trabajar en unidad en las diferentes acciones a emprender durante la contingencia.

En la reunión, donde también estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Octavio Villacaña, las y los diputados oaxaqueños de todas las fuerzas políticas, externaron su interés por detonar estrategias de beneficio a todos los sectores sociales, particularmente a los más vulnerables que podrían verse afectados en la crisis económica que se avecina por los estragos del COVID 19.

En este sentido, el presidente de la JUCOPO, Horacio Sosa, reiteró que, el Congreso local mantiene la disposición de redireccionar el recurso necesario para la activación económica. “En medio de la contingencia, refrendamos la unidad y compromiso con el pueblo oaxaqueño”, aseveró el diputado local.

De igual forma, el gobernador Alejandro Murat, reconoció el interés particular de las y los diputados, con quienes dijo, trabajará de la mano para salvaguardar la economía de las familias oaxaqueñas, muestra de ello fue el refinanciamiento de tres mil 500 millones de pesos, el cual representa un aliciente para la reactivación económica del estado.

