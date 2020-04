Productores de Bethania regalan limón persa en Tuxtepec

-Esto lo hacen a pesar de que hay escases del producto

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Productores de la comunidad de Bethania, regalaron limón persa a personas que acudieron al parque Benito Juárez, con la intención de ayudar en algo durante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país debido al Covid-19.

El Productor de limón Jaime Rangel González, dijo que seguirán ayudando mientras la emergencia sanitaria continúa, la cantidad que regalaron este día fue cercana a la tonelada, al igual que lo hicieron en días pasados, por ello esperan que para la próxima semana traigan dos toneladas.

Esta iniciativa surgió en una plática entre productores, luego de que algunas personas comentaron que se requería limón porque había escases del producto, por ello decidieron coperar entre todos, juntar los limones y regalarlos.

La cantidad que entregan a cada persona es el equivalente a cinco puños, para que de esta forma la repartición sea equitativa, cabe mencionar que esta cantidad es entre dos y tres kilos de limón.

Lo importante a resaltar de esta acción, es que actualmente hay escases de limón y aún así los productores de Bethania han decidido regalar parte de su producto a la población, que está padeciendo en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Hasta el momento han repartido dos toneladas y esperan repartir una cantidad similar la próxima semana a las nueve de la mañana en el parque Juárez.

