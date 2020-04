Por instrucción del Gobernador del Estado, DIF Estatal Oaxaca acompaña a las familias afectadas por los desastres naturales

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Ante el incendio forestal ocurrido en el municipio de Santos Reyes Tepejillo, donde 9 personas perdieron la vida, el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, instruyó al Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Christian Holm Rodríguez, brindar asistencia humanitaria a las y los habitantes de este municipio.

Por ello, la delegada regional Denisse González Ruiz asistió a dicho municipio, donde entregó ayuda humanitaria a las familias de Santos Reyes Tepejillo.

“Con esta entrega damos atención a una de las solicitudes hechas por el presidente municipal, Miguel Antonio Vázquez Morales, quien a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca (SEBIEN) solicitó este apoyo para su comunidad. En este sentido, nuestra presidenta Ivette Morán de Murat, instruyó en carácter de urgente dar atención a cada una de las necesidades que afronta en estos momentos el municipio de Santos Reyes Tepejillo” señaló Denisse González Ruiz.

Por su parte, Miguel Antonio Vázquez Morales señaló estar agradecido por la pronta respuesta del Gobierno del Estado, quienes desde el inicio de esta tragedia han estado al pendiente de todas y todos.

Finalmente, Holm Rodríguez señaló que el Gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, está al pendiente de cada una de las necesidades que surgen en las comunidades, reiterando que no bajarán la guardia, y seguirán brindando asistencia social a las oaxaqueñas y los oaxaqueños que lo requieran, exhortándolos a sumarse a la Operación #QC Quédate en Casa, previniendo el contagio de esta pandemia que azota al mundo entero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario