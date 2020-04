Ladrones roban en una escuela y dejan mensaje en el pizarrón; Torreón

Milenio

En Torreón la Escuela Primaria Federal “Manuel Acuña” fue dañada y desmantelada, lo que llamo la atención en este robo fue que los responsables dejaron un mensaje en el pizarrón en el que decía: “Disculpen, pero no queremos morir de hambre”.

La maestra Ana Laura Cortinas García, docente del plantel, señaló que fue este jueves cuando se percataron del robo en el que los ladrones tuvieron el tiempo necesario para desmontar los aparatos.

“Nos avisan que entraron a nuestra institución por la parte de atrás, hicieron un hoyo, un boquete en la barda perimetral que de hecho, prácticamente es nueva. Entran por ahí, violentan algunas puertas, las protecciones de los salones por la parte de atrás también están levantadas por donde ingresaron a los salones, se llevaron los aparatos de minisplits, todos”, señaló la docente del plantel.



“Tuvieron todo el tiempo del mundo, tuvieron todavía tiempo para dejarnos un recadito ahí en uno de los salones donde dicen que lo que no quieren es morirse de hambre, todo el cableado eléctrico también se lo llevaron, las tazas de los baños están safadas, planearon regresar después para llevarse más cosas. Tenemos también un refrigerador que usábamos para los desayunos de los niños y se llevaron el motor, el refrigerador lo trozaron e incluso habíamos dejado unas lechitas en resguardo y están tiradas en la parte de atrás”.



Los padres de familia exigen que el hecho no quede impune ya que con esfuerzo de la comunidad estudiantil se efectuaron actividades para equipar el plantel educativo en beneficio de los alumnos.

