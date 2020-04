Hay más de 150 mil muertos a causa del covid-19 en todo el mundo

El Universal

La pandemia del nuevo coronavirus causó más de 150 mil muertos en el mundo; dos tercios registrados en Europa desde su aparición en China en diciembre, según la Universidad Johns Hopkins.

En el mundo van 150 mil 948 decesos y 2 millones 214 mil 861 contagios. Estados Unidos tiene más enfermos, con 683 mil 786 y 34 mil 575 muertos; España con 188 mil 93 casos y 19 mil 613 fallecimientos; Italia, con 172 mil 434 contagios y 22 mil 745 defunciones.

Francia, con 147 mil 121; Alemania, 139 mil 41; y Reino Unido, 109 mil 769.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que el balance real de casos de coronavirus en China es “mucho mayor”, incluso después de que funcionarios del gigante asiático informaran de un nuevo conteo aumentando considerablemente el número de muertos en Wuhan, donde comenzó la pandemia.

“China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!”, tuiteó el mandatario Donald Trump.

Más temprano, la ciudad de Wuhan admitió fallos en el conteo de muertos y subió abruptamente su número de fallecidos en 50%, en medio de las crecientes dudas mundiales sobre la transparencia china en este asunto.

Funcionarios dijeron que añadieron 1.290 muertes al balance de la ciudad, que ha sufrido la gran mayoría de los fallecimientos por la COVID-19 reconocidos oficialmente en China.

La nueva cifra llevó a 4.632 los fallecimientos reportados en China. Mientras que Estados Unidos registra más de 33.000 muertes por la pandemia.

Comentarios

