Extraoficialmente reportan segundo fallecimiento de Covid-19 en Huajuapan

-Se trata de una mujer de 66 años que fue ingresada al ISSSTE apenas el fin de semana pasado

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- De manera extraoficial se ha dado a conocer que en el municipio de Huajuapan de León se registró el segundo deceso por Covid-19, sin embargo las autoridades no han confirmado o negado esta información que se ha difundido entre la población y en las redes sociales.

De acuerdo a fuentes no oficiales, el deceso se registró la mañana de este viernes y se trata de una mujer de 66 años de edad, quien fue ingresada al hospital del ISSSTE el fin de semana pasado, de confirmarse la información por parte de las autoridades, éste sería el segundo deceso en este municipio de la región Mixteca.

Cabe mencionar que al corte del 16 de abril, los Servicios de Salud de Oaxaca reportaron que en la región de la Mixteca se han confirmado seis casos positivos de coronavirus y una defunción, habrá que esperar si esta información de ser cierta, es considerada en el corte de este 17 de abril.

