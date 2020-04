En Juxtlahuaca desconocen al Presidente Municipal

El edil llamó a la población a defender el palacio municipal.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El comisariado de bienes comunales de Santiago Juxtlahuaca Pascual Avendaño, desconoció a Nicolás Feria Romero como autoridad municipal, esto luego del desalojo violento que realizó el ayuntamiento para recuperar el palacio municipal.



Además reprobó de manera enérgica las acciones que realizó la autoridad municipal, mismas que consideraron como abuso de autoridad y violación a los derechos humanos, por ello el comisariado de bienes comunales manifestó desconocer al gobierno que preside Feria Romero.



Asimismo, habitantes de varias localidades de Juxtlahuaca se mantienen en las inmediaciones del palacio municipal, la demanda de estas personas es el pago de los ramos 28 y 33, los cuales no ha ejercido el ayuntamiento.



Por su parte el Presidente Municipal afirmó que defenderán el palacio municipal, que no van a permitir el atropello que pretende hacer la autoridad de bienes comunales, pues el edil señaló que ellos han estado “cobrando los ríos y los montes”, por ello defenderán el palacio municipal con las autoridades de agencias y colonias.



El edil subió un vídeo a las redes sociales, en dónde hace estos señalamientos en contra de las autoridades comunales, aún cuando se encontraban a una distancia relativamente corta, situación que pudo haber provocado un enfrentamiento entre ambos grupos de habitantes.



Además dijo que si permiten que las autoridades comunales se apoderen del palacio municipal, después van a ir por los comercios y casas, por ello reiteró el llamado a defender el palacio municipal, al que llamó la casa del pueblo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario