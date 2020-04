Día 26: aplastar la curva… y la economía

Con fuente Milenio/Carlos Puig

Es decir, que el crecimiento de casos de contagio y, sobre todo, los casos de gravedad que requieren hospitalización, aunque aumentando, están en niveles que no desborden el sistema de salud. Porque, no nos equivoquemos, llegarán los contagios y las muertes, el asunto es cuándo. La proyección presentada ayer, por ejemplo, pone los confirmados durante la tercera semana de mayo en 5 mil diarios, el promedio esta semana ha sido de 400.

Ayer se anunció la extensión de la “jornada de sana distancia” hasta el último día de mayo. Estaremos dos meses con actividades productivas “no esenciales” detenidas. Y el regreso será escalonado y seguramente algunas zonas más golpeadas por la epidemia tardarán más.

Por hacer una comparación, Hubei, la provincia China donde inició todo, se inmovilizó dos meses y medio, una semana más que lo hará México. Nuestra larga cuarentena es necesaria por nuestro frágil, deteriorado e insuficiente sistema de salud, no de hoy, de hace mucho tiempo. Pocos médicos, pocas enfermeras, pocas camas, pocos insumos… Poco todo. Para evitar más tragedias, estaremos, no hasta junio, sino mucho después contando infectados y muertos, pero en otra velocidad.

O al menos esa es la apuesta en la estrategia de la autoridad sanitaria a la que, hasta los datos de ayer, parece estarle saliendo bien. Esperemos que así siga. Ahora, lo largo de la cuarentena y la incertidumbre en las formas del regreso a la productividad serán también aplastantes para la economía. Ayer en la mañana, el Consejo Coordinador Empresarial convocó a un amplísimo grupo de representantes de muchos sectores para seguir construyendo un acuerdo nacional que evite el desastre.

Se escucharon ideas, iniciativas, proyecciones, más curvas aplastadas como ya señalan los primeros datos de empleo formal. Se habló de las conversaciones con el movimiento obrero organizado, con las coincidencias con partidos políticos, incluyendo a Morena.

Y se habló de cómo el gobierno no los escucha y no es parte de este pacto. Y ahí sí confieso que no entiendo nada. Porque a diferencia de la curva de los contagios a la que queremos hundir, aplastar, la de la economía podría resultar mortal.

