Anuncia edil de Valle medidas más drásticas ante caso de COVID-19 en Chiltepec

-Pide a la ciudadanía estar alerta ante Fase 3, mientras tanto anuncia que el acceso se restringe para evitar que lleguen personas foráneas

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Continúan de manera constante las medidas de prevención en Valle Nacional, esto luego que se diera a conocer el caso positivo de COVID-19 en el municipio de Chiltepec la tarde de este jueves, por lo que la movilización en esta población ha sido frecuente, para tratar de mantener a salvo a los Vallenses, pero ahora con otras medidas de prevención como la sanitización y el reten a las afueras de la población para evitar la llegada de personas foráneas a este lugar.

Por su parte el presidente Rey Magaña, lanzó un mensaje a la ciudadanía posterior a la sesión de Cabildo que se realizó este día en carácter de emergencia y dijo que ante esta situación que se ha tornado más crítica, ha decidido restringir los accesos a cualquier persona que piense pernoctar en esta población, al igual hizo una petición a los Vallenses, para que informe a sus familiares que se encuentran fuera, que visitar Valle Nacional no es la mejor opción, además de que no se les permitirá la entrada, esto para preservar la salud de la población.

Dijo que esta medida es necesaria si es que se busca proteger a su gente, al darse a conocer que esta enfermedad se ha convertido en local debido a los recientes casos en Temazcal y Chiltepec, lo que pone en estado de alerta a los pueblos circunvecinos, para evitar que esta epidemia cause estragos en esta población por no actuar a tiempo.

Explicó que las medidas de sanitización también se estarán realizando en lugares públicos y comercios que es donde más se concentra la gente y comentó que todas estas acciones, se vienen implementando urgentemente para proteger a la ciudadanía y a sus familias.

Dijo que es momento de elevar plegarias a Dios y estar en manos de él ante la situación que se viene en la Fase 3, por lo que indicó que es el momento de estar unidos y pedir al creador que no los abandone, sin embargo, reconoció que también hay que poner su granito de arena para salir adelante de esta crisis sanitaria.

