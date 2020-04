Ambulantes se niegan a abandonar calles de Oaxaca a pesar de contingencia

-Afirman haber acordado con autoridades trabajar 4 días y descansar 3

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- En un recorrido realizado por las calles aledañas al palacio de gobierno de la capital oaxaqueña, ambulantes se encuentran renuentes en dejar los espacios que ocupan en el centro histórico.

Uno de los vendedores triquis que se encuentra en la calle Flores Magón asegura que las autoridades municipales no les han pedido que se retiren, y señala que no cree que sean ciertos los casos confirmados de coronavirus, a pesar de que el sector salud afirma que hasta el día de hoy existen 38 casos confirmados en los Valles Centrales y 5 defunciones en la entidad.

“Quien sabe si la pandemia sea cierta o no porque no estamos viendo nada de las víctimas”

“No tenemos miedo porque ninguna de nuestra gente se ha enfermado, en la República Mexicana y en el extranjero hay muchos triquis pero nadie se ha enfermado, es cierto que existe esa enfermedad pero quien sabe si es pandemia o es una forma que inventó Estados Unidos, como una guerra comercial”.

Así mismo señaló que en caso de que el gobierno municipal les notifiqué que se retiren, no abandonarán su lugar si no que solamente lo cerrarán temporalmente.

Otros de los comerciantes señalaron que les prometieron ayuda y despensa para todos los ambulantes y que hasta el momento, no han recibido nada.

Aseguraron que las autoridades no les han dicho nada sobre retirarse de las calles, pero que acordaron vender los días jueves, viernes, sábado y domingo, por lo que los demás días lunes, martes y miércoles descansaran.

Dijeron que gracias a los acuerdos logrados por su dirigente, no se retirarán por completo de las calles, si no que podrán vender cuatro días a la semana para poder sobrevivir.

A la pregunta de que si no temen a esta pandemia, señalaron que sí, pero que es más grande la necesidad, y que sí toman las medidas de prevención como el gel antibacterial y el cubre bocas, aunque no se les pudo ver portándolos.

Cabe señalar que el comercio establecido que se encuentra en estas mismas calles cercanas al zócalo, han bajado sus cortinas, ante las medidas de prevención por la emergencia sanitaria.

