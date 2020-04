Valle Nacional, municipio con menos casos sospechosos por tomar en serio la Contingencia: Jurisdicción

-Tuxtepec sigue siendo zona de riesgo por la cantidad de gente que llega día a día y que pone en riesgo la salud de las personas.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 con sede en Tuxtepec Moisés Montalvo Asprón, reconoció que Valle Nacional es uno de los municipios que más ha tomado en serio la contingencia sanitaria en la Cuenca y aseguró que no cuenta aún con casos sospechosos y esto se debe, a la coordinación del Gobierno Municipal con las agencias, que ha tomado medidas preventivas para cerrarle las puertas al COVID-19.

En lo que respecta a la ciudad de Tuxtepec, que sigue siendo un factor de riesgo ante la cantidad de personas que día a día llegan a este lugar, comentó que se sigue trabajando para seguir concientizando a la gente de que el COVID-19 es una realidad y que pone en riesgo la salud de las personas, ya que indicó que hoy en Oaxaca se vive un estado de emergencia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse y no esperar a que haya mortandad para tomar acciones preventivas.

Sobre la estadística que presenta la Cuenca del Papaloapan, dijo que hasta el momento sólo se mantiene un caso confirmado en el municipio de San Miguel Soyaltepec y que hay un registro de 5 casos sospechosos, que están por recibir los resultados de laboratorios por lo que espera que este registro se mantenga en la misma cantidad, para el bien de la Cuenca del Papaloapan.

De esta manera hizo un exhorto a la población a que mantengan la sana distancia en los lugares públicos donde acuden como los bancos y tiendas comerciales, pues enfatizó que se está buscando salvaguardar la salud de la ciudadanía ya que estas acciones, son responsabilidad de todos para la protección de sus familiares.

