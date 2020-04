Toma protesta Alejandro Murat a nueva titular del IOA

-Nadia Clímaco Ortega se desempeñará como directora general del Instituto Oaxaqueño de la Artesanías

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de abril de 2020. Para fortalecer el trabajo que realiza el Gobierno del Estado a favor de las y los artesanos oaxaqueños, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó la protesta a Nadia Clímaco Ortega como nueva directora general del Instituto Oaxaqueño de la Artesanías (IOA).

Con este nombramiento se continúa y reafirma el compromiso de la actual administración estatal con las familias oaxaqueñas que se dedican al arte popular, el cual es orgullo de identidad del pueblo de Oaxaca.

Por lo que la nueva titular de esta instancia fue convocada a desempeñarse con responsabilidad y dedicación para hacer cumplir lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En tanto, Clímaco Ortega agradeció al Mandatario Estatal esta encomienda y refrendó su compromiso de trabajar en equipo a favor de este sector productivo de la entidad.

La nueva titular del IOA es Licenciada en Administración, entre las responsabilidades que ha desempeñado en el servicio público se encuentran la de presidenta del DIF Municipal de Santo Domingo Tehuantepec y jefa de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal del Deporte, entre otros.

