Sin fase tres, sigue Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo

LA HOGUERA

La Jornada Nacional de Sana Distancia se ampliará hasta el próximo 30 de mayo, toda vez que alrededor de los días 8 y 10 de ese mes se proyecta el acmé de la epidemia de coronavirus Covid-19 en territorio nacional. Así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclarando que esto no representa una declaratoria de fase tres.

Sin embargo, hay municipios que por su nivel de transmisión ya se podrían catalogar en este nivel y otros donde el contagio es prácticamente nulo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario presentó un modelo de pronóstico que señala el mencionado punto más alto de la epidemia, así como que esta concluiría alrededor del 25 de junio cuando se resuelvan más del 95 por ciento de los casos, si bien habrá residuos durante las siguientes semanas.

Esto con base en la disminución de la movilidad que promedia entre el 60 y el 80% en el país, variando de entidad en entidad.

Explicando que “todavía técnicamente no estamos en la fase tres, de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de la transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase tres”, López-Gatell presentó un mapa de la República mexicana en el que se dividen los municipios en donde se registran el mayor número de contagios, los vecinos de estos y los que presentan una actividad mínima o nula del coronavirus.

Por tanto, anunció la ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que originalmente culminaría este lunes 20 de abril, hasta el próximo 20 de mayo.

Además de que se comenzarán a regionalizar las medidas de acuerdo a sus comportamientos y se segmentará la movilidad como una forma de contención geográfica, para evitar que se transmita el virus de localidades más afectadas a otras que presentan pocos casos.

En este sentido, López-Gatell dijo que las locales menos afectadas podrán reanudar actividades el 17 de mayo. Mientras que “En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases, y a todas las actividades productivas será a partir del día primero de junio. Siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas”, acotó el primer mandatario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario