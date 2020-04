Sanitizan espacios públicos en Asunción Nochixtlán

También entregan apoyos alimentarios en agencias, colonias y comunidades del municipio.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Personal del área de Servicios Públicos del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán continúa trabajando en labores de sanitización en espacios públicos, por lo que esta acción se llevó a cabo en el templo parroquial y en el mercado municipal Eliseo Jiménez Ruiz.



Estas acciones son para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus, luego de que en la región de la Mixteca se han reportado cinco casos confirmados y una defunción, cabe mencionar que uno de los casos confirmados es de este municipio.



Asimismo las autoridades municipales están recorriendo agencias, colonias, barrios y parajes, llevando el programa municipal de subsidio a la canasta básica, pues de esta manera se beneficia a las personas de escasos recursos, porque se evita la movilidad y concentración de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario