Reportan segundo caso de Covid19 en la cuenca, es de Chiltepec

El paciente está internado en el Hospital de Tuxtepec

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- Un segundo caso positivo de covid19 en la Cuenca del Papaloapan, fue reportado hoy por diversas fuentes de los Servicios de Salud de Oaxaca, el cual se encuentra internado en el Hospital Regional de Tuxtepec, pero es oriundo de Chiltepec.

Según los datos que se tienen el paciente es un masculino de 35 años de edad, que presentó desde la semana anterior problemas de salud y síntomas de covid19, por lo que fue internado en el nosocomio y se le practicó la prueba que hoy dio positivo.

El paciente es originario de Chiltepec pero hace mas de 10 días regresó de Tijuana en donde se encontraba, por lo que se estima que el contagio fue en el norte del país, sin embargo estuvo varios días en su Chiltepec conviviendo en su casa con su familia.

Se indica que vive en la colonia Las Margaritas de la cabecera municipal de Chiltepec, y que tras haberlo internado hace mas de 2 días en el hospital, su familia fue puesta en aislamiento social para intentar evitar mayores contagios.

El caso hasta esta hora no ha sido reportado oficialmente en el mapa epidemiológico diario, pero se espera que por la noche de este jueves se refleje en las cifras que los Servicios de Salud de Oaxaca informan diariamente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario