Prevén regreso a clases el 17 de mayo en 979 municipios

Tras anunciarse que las medidas de sana distancia se extienden hasta el 30 de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el regreso a clases se dará de manera gradual, iniciando con 979 municipios que reanudarán las actividades escolares el próximo 17 de mayo.

Se trata de los municipios con menos afectación por la epidemia de COVID-19 que afecta al país.

El resto de los municipios reanudarán las clases de manera gradual, de acuerdo al nivel de impacto que tiene la propagación del coronavirus en ellos.

