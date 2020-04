Presidente de Juxtlahuaca, aprovecha pandemia y desaloja a manifestantes del Palacio Municipal

El edil dijo que era necesario para sanitizar el palacio y el parque

Los opositores al edil reportan lesionados durante el desalojo

El Palacio Municipal estaba tomado desde el primero de enero del 2019

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- Con el pretexto de la crisis sanitaria que se vive por el covid 19 y de la necesidad de sanitizar el parque y el Palacio Municipal de Juxtlahuacael Presidente Municipal de ese lugar, Nicolás Enrique Feria Romero ordenó la mañana de este jueves el desalojo de las personas que mantenían tomado el inmueble desde enero del 2019. El resultado del desalojo, según los opositores al edil, es de varias personas lesionadas, sin embargo la autoridad municipal dice que fue pacífico.

Horas mas tarde el edil se hizo presente junto con trabajadores del ayuntamiento y personas que lo siguen para hacer las acciones de limpieza y sanitización, e incluso circuló dos videos en sus redes sociales donde aparece con decenas de personas atrás de él que le aplauden el hecho, en otro video subido mas tarde a su red social, dice que incluso la gente le lleva fruta a los que están trabajando para limpiar el palacio.

Sin embargo, Ave María Leyva López, ex candidata a presidenta municipal ha denunciado en sus redes sociales que fue desalojada con violencia, y que hay personas lastimadas, ha compartido también un video del momento del desalojo donde se ve a su padre el expresidente municipal Rómulo Leyva Acevedo y ella misma, ser sometidos por los elementos policiacos. En redes sociales se dice que Leyva López está detenida pero no se ha confirmado la versión.

Imagen de uno de los lesionados por el desalojo.

Los inconformes con el edil después de ser desalojados acudieron a las oficinas donde despacha el presidente a manifestar su inconformidad y en un video que circula en redes se aprecia que hubo pedradas y otros hechos violentos en contra de las instalaciones, sin que se aprecie si se detuvo a alguna persona.

El grupo de inconformes encabezados por el ex edil y por Ave María Leyva, tomaron el palacio municipal de ese lugar desde el pasado primero de enero del 2019, justo cuando empezó el segundo periodo de Feria Romo, acusándolo de fraude y una serie de anomalías en la elección, posteriormente se les han sumado al menos 4 comunidades que no han tenido recursos del gobierno muncipal y quienes exigen este dinero para obras en sus pueblos. Durante este tiempo denuncian que no ha habido diálogo ni negociación con el edil.

Todas estas personas fueron desalojadas hoy, y el edil aprovechó la ocasión para mandar mensajes en sus redes sociales que era necesario para sanitizar el Palacio Municipal e incluso circuló fotografías de la zona limpia y sin manifestantes.

Se desconoce si el grupo inconforme con el edil reaccionará de alguna otra manera o si intentarán tomar el Palacio Municipal de nuevo.

Imágenes distribuidas por la presidencia de Juxtlahuaca donde informan de las actividades de limpieza después del desalojo

Video del edil en su jornada de limpieza luego del desalojo.

Comentarios

