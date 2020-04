Por única ocasión permiten a ganaderos abrir “El baratillo” en Cuilápam

Debido a la contingencia, autoridades y ganaderos acordaron suspenderla temporalmente.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Ganaderos de “El baratillo” y autoridades municipales de Cuilápam de Guerrero, acordaron la instalación de estas personas por única ocasión en el marco de la contingencia por el Covid-19, sin embargo la próxima semana no podrán instalarse, para así evitar concentración de personas.



Los ganaderos manifestaron estar de acuerdo en acatar las medidas preventivas de las autoridades sanitarias y manifestaron que este acuerdo se tomó en conjunto con las autoridades de Cuilápam de Guerrero, por ello el próximo jueves no se instalarán para vender sus cabezas de ganado.



Por su parte el Presidente Municipal de Cuilápam de Guerrero Diego Moisés Pérez, dijo que se permitió la instalación de estos ganaderos, porque no tenían conocimiento de la suspensión de este tipo de actividades y reiteró que para la próxima semana no se instalarán, para acatar las medidas dictadas por las autoridades federales y estatales.



El edil mencionó que en “el baratillo” también se instalan personas que venden alimentos y otros productos, quienes no se instalaron, porque en su momento se les informó sobre estas medidas, asimismo agradeció la comprensión de los ganaderos en aceptar la propuesta que hizo su gobierno.



Cabe mencionar que a este grupo de ganaderos no se les permitió instalarse en Santo Domingo Barrio Abajo Etla, debido a que las autoridades de ese lugar suspendieron ese tipo de actividades por la emergencia sanitaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario